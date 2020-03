Coronavirus, autocertificazione per spostarsi: ecco il modulo da scaricare

di Redazione

Crotone24news.it

Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Io resto a casa" sull'emergenza coronavirus che estende a tutta Italia le misure già valide per la Lombardia e le altre 14 province.

Il decreto consente gli spostamenti anche all'interno dello stesso Comune solo per motivi di lavoro, salute o necessità. Per muoversi è necessario compilare un’autocertificazione scaricabile dal sito del ministero dell’Interno da esibire in caso di richiesta da parte della polizia municipale o delle forze dell’ordine, in cui si spiega il motivo dello spostamento. Il modulo costituirà una dichiarazione firmata a tutti gli effetti.

Per situazioni di necessità si intende andare a fare la spesa o acquisti di prima necessità o ancora altre situazioni particolari che vanno descritte nel dettaglio nell’autocertificazione. Per spiegare cosa significhi rientrare al proprio domicilio, abitazione o residenza valga un esempio: un cittadino domiciliato a Milano può far ritorno nella località dove mantiene la residenza. Divieto assoluto di spostamento invece per persone in quarantena o positive al virus.

Chi non può scaricare l’autocertificazione può copiare il testo e portare la dichiarazione con sé. Può essere utilizzato lo stesso modulo per chi deve fare sempre lo stesso spostamento, scrivendo che si tratta di un impegno a cadenza fissa. L’autodichiarazione può essere «resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia», secondo quanto previsto da una direttiva inviata dalla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ai prefetti.

«La veridicità dell'autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli», si legge inoltre nella direttiva di Lamorgese. Se i riscontri saranno negativi scatta la denuncia per inosservanza di un provvedimento dell’autorità che prevede l’arresto fino a tre mesi e una denuncia per reati dolosi contro la salute pubblica. Nella conferenza stampa in cui ha annunciato le nuove misure, Conte ha detto anche che si potrebbe incorrere nel reato di falsa attestazione.

Scarica qui il Modulo di Autodichiarazione