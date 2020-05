Fase 2: il governo rinuncia alla procedura accelerata contro la Calabria

di Redazione

L'avvocatura dello Stato, per conto del Governo, ha rinunciato alla procedura accelerata con la richiesta di decreto cautelare monocratico al presidente del Tar di Catanzaro nel procedimento aperto contro la Regione Calabria per l'ordinanza della presidente Jole Santelli che consente il servizio ai tavoli, se all'aperto, per bar e ristoranti. Lo hanno annunciato i legali nel corso dell'udienza tenuta stamani.

Il presidente del Tar ha quindi fissato per sabato alle 9.30 l'udienza collegiale che esaminerà il ricorso. In Calabria continuano a rimanere aperti bar e ristoranti con tavolini all'aperto. (Ansa)