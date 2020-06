Verso le comunali: Salvini sceglie Reggio Calabria. Crotone a FDI?

di Redazione

Accordo raggiunto tra i leader nazionali del centrodestra in vista della prossima tornata elettorale di settembre. Per quanto riguarda le elezioni regionali i candidati del centrodestra saranno Francesco Acquaroli per le Marche, Stefano Caldoro per la Campania, Susanna Ceccardi per la Toscana, Raffaele Fitto per la Puglia.

Confermati i governatori uscenti Giovanni Toti in Liguria e Luca Zaia in Veneto. Il centrodestra inoltre esprimerà candidati unitari anche alle Comunali. "L’accordo raggiunto, in un clima di grande collaborazione -si legge nella nota congiunta di Salvini, Berlusconi, Meloni- prevede che la Lega indichi i candidati in alcune città del centro sud fra cui Reggio Calabria; Andria, Chieti, Macerata, Matera, Nuoro. Forza Italia e Fratelli d’Italia esprimeranno candidati in altre città al voto.