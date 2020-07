Il Crotone in serie A, da Santelli a Dell'Aquila: il cielo è sempre più blu

di Redazione

Crotone24news.it

«Da ieri in Calabria il cielo è sempre più blu, striato dal rosso dei colori della squadra del Crotone che festeggia a furor di popolo il ritorno nella massima serie di calcio dopo l’ultimo campionato della stagione 2017/2018.

Il verso di Rino Gaetano, tratto dalla canzone che è l’inno ufficiale della squadra, scritto dalla guida spirituale della comunità calcistica calabrese, è quanto di meglio si possa esprimere a favore di un team che con i suoi straordinari risultati riempie di orgoglio i suoi tifosi, in Calabria e nei diversi territori in Italia e nel mondo che mantengono il legame con le proprie radici grazie al rotolare di un pallone che diventa orgoglio collettivo.

Una squadra che al netto del campanile gode della simpatia della migliore Calabria sportiva. Esprimo auguri e congratulazioni alla F.C. Crotone che con determinata passione ha dato sostegno ad un club che negli anni Novanta vivacchiava tra i dilettanti frustrando le aspirazioni dei tifosi. A 110 anni dalla sua fondazione Il Crotone torna nel calcio che conta rappresentando le sorti del Sud nei principali stadi del football italiano con i valori di un Mezzogiorno che sa essere protagonista. Agli atleti di mister Stroppa i miei più vivi complimenti, invito lui e i suoi atleti alla Cittadella della Regione per essere festeggiati istituzionalmente... Un abbraccio ideale a tutti i tifosi crotonesi e alle comunità dei nostri migranti che ieri hanno vissuto una notte magica dalla stadio di Livorno difficile da dimenticare». Così Jole Santelli presidente della Regione Calabria.

«Esprimo i più sinceri complimenti alla squadra, allo staff tecnico, alla dirigenza per la promozione in Serie A. Una promozione che rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la comunità crotonese Vincere non è mai semplice.

Vincere nelle difficili circostanze in cui si è svolta la stagione calcistica, con lo stop dovuto alla pandemia che ha condizionato la vita di tutti, è ulteriormente meritorio. Anche e non solo per questo la squadra ha dimostrato grande professionalità. Vincere al sud non è semplice. Ma, ancora una volta, questa squadra dimostra che c’è un sud che sa applicare impegno e competenza per raggiungere grandi traguardi». Così il Commissario Straordinario del Comune di Crotone Tiziana Costantino.

«Ieri sera la città di Crotone, ma tutto il territorio provinciale e regionale, e in più in generale tutti coloro che amano lo sport, hanno vissuto una serata incredibile, fatta di emozioni, di entusiasmo.

La promozione con due giornate di anticipo in serie A ha regalato a tutti noi, finalmente, dopo lunghi mesi di tensione emotiva per l'emergenza sanitaria, l'occasione per ritornare, insieme, a sorridere e gioire. Il Crotone in serie A riporta il nostro territorio all'attenzione nazionale, in ambito sportivo ma non solo.. Il Crotone in serie A rappresenta molto di più, lo ha dimostrato nel 2016 con la prima storica promozione e lo farà ancora. Il compito delle istituzioni e della politica è quello di accompagnare e sostenere i processi virtuosi, di sostenere e accompagnare chi nei diversi settori, economico, sportivo, culturale e sociale lavora con passione e serietà. Complimenti alla società, alla dirigenza, al tecnico, ai ragazzi e a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo. Complimenti alla città di Crotone ed all'intera provincia, insieme con amore, dedizione, passione e serietà e con leale e reale spirito di collaborazione possiamo restituire alla nostra Terra rispetto e onore». Così Giuseppe Dell'Aquila Presidente f.f. Provincia di Crotone.

«Da Crotonese esulto insieme alla mia gente per la conquista meritata del Crotone in serie A. Una notizia che riporta la Crotone dello sport nella massima espressione nel panorama calcistico Italiano.

Un traguardo ambito da tante città italiane e raggiunto proprio da quella che può essere definita la cenerentola, vedesi il suo essere relegata negli ultimi posti nella classifica di vivibilità. La speranza che questo traguardo sia da monito e da sprono per una ripartenza ed un riscatto socio economico che la città attende da troppo tempo. È doveroso ringraziare gli attori principali di questa meravigliosa cavalcata, la società con il suo presidente Ginni Vrenna, il DG Raffaele, tutto lo staff della società e immancabilmente tutti i tifosi, in particolar modo gli ultras che hanno sempre seguito la squadra con sacrifici non indifferenti facendo sentire il loro calore e portando orgogliosamente i colori della squadra in tutta Italia». Così Sergio Torromino deputato di Forza Italia.