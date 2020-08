Comunali a Crotone: Manica e Torromino incontrano Iole Santelli

di Redazione

Negli scorsi giorni il candidato a sindaco di Crotone della coalizione di centrodestra, Antonio Manica, ha incontrato il governatore della Calabria, Jole Santelli, insieme all’onorevole di Forza Italia Sergio Torromino.

L’incontro si è svolto presso la Cittadella regionale in un clima di cordialità e cooperazione per la corsa alle elezioni amministrative che interesseranno la città capoluogo il prossimo settembre. Il presidente Santelli ha espresso soddisfazione per la scelta unanime del candidato a sindaco nella persona dell’avvocato Manica e per la collaborazione instaurata all’interno della compagine crotonese di centrodestra, ma soprattutto per il progetto di ricostruzione e di valorizzazione della città esposto dal candidato a sindaco.

Il governatore ha garantito che appoggerà il candidato a sindaco e che sarà presente nel corso della campagna elettorale per dare il proprio contributo.