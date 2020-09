Risultati delle liste: Forza Italia primo partito, flop Lega e DemoKratici

di Redazione

A scrutinio concluso emergono i rapporti di forza reali tra i partiti e le liste che andranno a decidere la composizione del nuovo Consiglio comunale. Il primo dato che salta agli occhi è il primo posto di Forza Italia a Crotone, un risultato mai raggiunto prima d'ora dagli azzurri.

Il partito guidato dall'onorevole Sergio Torromino ottiene 3.914 voti (12,20%) con i quali potrà eleggere ben sei consiglieri comunali in caso di vittoria del candidato sindaco Antonio Manica. Al secondo posto con 2.743 voti (8,55%) si piazza Tesoro Calabria una delle quattro liste in appoggio del candidato Enzo Voce, che porterà in Consiglio comunale ben 7 consiglieri in caso di vittoria al ballottaggio.

Il secondo dato è la disfatta senza mezzi termini della Lega guidata dal referente provinciale Giancarlo Cerrelli. Il partito di Matteo Salvini che alle regionali del gennaio scorso aveva ottenuto in città quasi 3.000 voti pari al 14,27%, crolla al 3,61% raccogliendo appena 1.158 voti. Un crollo ancora più impressionante se si considera che è stato abbattuto in negativo il minimo storico del partito in città, fermo al 4.72% delle elezioni politiche del 2018 (e con Cerrelli candidato alla Camera).

Crollo pesante anche per il movimento DemoKratici, la creatura politica di Enzo Sculco per eccellenza passa dall'11,94% di quattro anni fa, ad un assai modesto 5,74%. Da oltre 4.000 voti del 2016, ad appena 1.842 voti. Una profonda emorragia di consenso in buona parte capitalizzata dall'ex Leo Pedace, che con la lista Consenso (nomen omen) ottiene 2.444 voti (7,62%) supera Fratelli d'Italia e diventa la seconda forza del centrodestra.

Altra botta per il M5S che perde qualcosa come 2.300 voti in appena 4 anni. Nel 2016 il movimento di Beppe Grillo ottenne 3.551 voti (10,56%), adesso deve accontentarsi del 3,75% e 1.203 voti di preferenza. Unica magra consolazione per i grillinni quella di aver superato gli ex alleati di governo della Lega.