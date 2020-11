Crotone: domani Consiglio comunale straordinario sull'emergenza Covid

di Redazione

Il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Greco, ai sensi dell’art. 30 del vigente Statuto Comunale e dell’art. 46 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone ha convocato, previo parere favorevole della conferenza dei Capigruppo, il Consiglio Comunale in sessione d’urgenza in 1° convocazione, in videoconferenza da remoto, per il giorno 13 novembre alle ore 16.30 e ove occorra in 2° convocazione per il giorno 14 novembre 2020 alle ore 16.30 ai fini della trattazione del seguente ordine del giorno: Disamina e valutazioni sulla grave situazione economico – sanitaria alla luce dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 che prevede nel novero delle zone rosse la Regione Calabria La seduta sarà trasmessa in streaming sui canali social ufficiali dell’Ente