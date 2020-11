VIDEO | Nubifragio nella notte a Crotone, allagate le zone basse della città

di Redazione

Crotone24news.it

Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto questa notte sulla città di Crotone con bome d'acqua violente che si alternavano a brevi momenti di pausa.

Il maltempo che ancora imperversa lungo tutta la tratta ionica della Calabria, come ampiamente previsto, ha portato accumuli significativi tanto da intasare gli scarichi urbani e l'acqua senza una via di fuga ha cominciato ad accumularsi lungo le zone basse della città. Sotto mezzo metro d'acqua la zona della Marinella, via Cappuccini, via Crea, via Vittorio Veneto e Piazzale Nettuno in centro città. Anche il lungomare è allagato con fango che continua a scendere dalle colline d'argilla.

Duramente colpite anche le zone basse dei popolosi quartieri di Tufolo e Farina con l'acqua che è salita di oltre un metro inghiottendo dozzine di auto ormai andate perdute. Allagati scantinati e garage sotterranei. Sgomberate le case in prossimità del canale 46 di Villaggio dei Fiori in località Margherita.

Diversi gli interventi dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone così come le segnalazioni che cominciano ad arrivare. Osservato speciale il fiume Esaro in piena, ha raggiunto livelli di guardia e le previsioni per le prossime ore non sono affatto buone. Sono attesi altri temporali e bombe d'acqua per tutta la giornata di oggi.

LINK AI VIDEO DEL NUBIFRAGIO A CROTONE

https://www.facebook.com/1298471199/videos/10218664959557332/

https://www.facebook.com/100003466849148/videos/3284781184980744/

https://www.facebook.com/100000882248233/videos/3605914079447965/

https://www.facebook.com/1298471199/videos/10218664960117346/