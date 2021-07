Cittadinanza simbolica ai bambini stranieri: apprezzamento di Mattarella

Politica 06 Luglio 2021

Ho ricevuto, questa mattina, la telefonata dalla segreteria della Presidenza della Repubblica. Il presidente Sergio Mattarella ha voluto manifestare l’apprezzamento per l’iniziativa della città di Crotone di concedere la cittadinanza simbolica a bambini nati a Crotone da genitori stranieri.

Lo scorso 25 giugno, infatti, avevamo concesso a dodici bambini, tra i quatto e i sei anni, la cittadinanza simbolica ai sensi del Regolamento Comunale. Il presidente Mattarella, in particolare, ha voluto indirizzare un caloroso saluto ai “piccoli crotonesi”.

Ringrazio il presidente Mattarella per la grande sensibilità dimostrata e l’attenzione che ha voluto riservare alla nostra città. Città che condanna e respinge, con fermezza, ogni forma di razzismo e di discriminazione per affermare che la tutela della dignità della persona, il rispetto dell’altro, l’accoglienza sono principi fondamentali per ogni crotonese e rappresentano un obbligo morale per la nostra comunità che li persegue con spirito di fratellanza.

Questo forte segnale che arriva dalla Presidenza della Repubblica ci spinge ad andare avanti su questa strada.