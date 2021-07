Recovery: emendamento Barbuto per commissariare variante Crotone-Simeri

"Ridurre il divario infrastrutturale di alcune zone del Paese, in particolare al Sud, è e deve rimanere sempre la nostra priorità". Ad affermarlo la deputata pentastellata in Commissione Trasporti della Camera, Elisabetta Barbuto.

Per tale motivo - prosegue – la Commissione ha espresso oggi, all’unanimità, parere positivo sullo schema dell’emanando decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alle opere da Commissariare tra le quali ricordiamo l’elettrificazione della Ferrovia Jonica e la Trasversale delle Serre.

La Commissione ha ritenuto di dover, inoltre, rilevare come appaia necessario ed urgente adottare un ulteriore decreto che individui criteri più ampi per la selezione delle opere includendo, per quanto attiene le infrastrutture stradali, anche quelle non previste nel cdp Anas, quelle senza un progetto definitivo o con difficoltà nella fase progettuale al fine di sbloccare delicate e complesse questioni afferenti opere strategiche e di interesse nazionale.

Pertanto, ho ritenuto di dovere indicare tra le opere da inserire, ottenendo riscontro da parte di tutti Commissari e qualora non dovessero procedere speditamente, oltre alla progettazione della Crotone/ Catanzaro in variante sul vecchio tracciato della 106 , anche l’itinerario che da Crotone porta verso nord che all’epoca dei megalotti, era stato designato come il n° 9, nonché il collegamento ferroviario con l’aeroporto che di recente, nel corso di una audizione, il Commissario per l’elettrificazione ha dichiarato essere oggetto di studio da parte di RFI.

Ora attendiamo di sapere se il Governo recepirà le indicazioni della Commissione che ha chiaramente indicato la strada da percorrere per continuare ad adottare tutte le iniziative e promuovere gli investimenti finalizzate al rilancio del sistema economico del Mezzogiorno e quindi dell’intero Paese".