Soluzione positiva vertenza ex Akros: politica reale che guarda alle persone

Politica 24 Agosto 2021

«La positiva conclusione della vertenza dei lavoratori ex Akros è la testimonianza che l’amministrazione si è sempre impegnata per garantirne la continuità lavorativa ed è stata sempre al fianco dei lavoratori.

Al netto di sterili strumentalizzazioni che lasciano il tempo che trovano, l’impegno per salvaguardare il posto di lavoro a padri di famiglia non è mai mancato così come la vicinanza e la solidarietà da parte di tutta l’amministrazione.

Non vogliamo ritornare sulle ragioni che avevano portato a questa situazione. Le responsabilità sono ben note e non vogliamo rivangarle. Vogliamo invece sottolineare l’attenzione del sindaco e dell’amministrazione che non ha soltanto un aspetto di natura amministrativa e finanziaria ma di rispetto per la persona. Rispetto per lavoratori che hanno attraversato un periodo particolarmente difficile, passato il ferragosto nella sala consiliare preoccupati per il loro futuro.

Questa è la reale politica, che guarda alle persone. Il vero segnale del cambiamento che questa amministrazione sta delineando».

I Consiglieri Comunali di maggioranza