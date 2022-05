FDI ultima l'organigramma con i responsabili dei dipartimenti

Politica 24 Maggio 2022

Ultimata la fase organizzativa del partito con il coinvolgimento di tutti i circoli della provincia. Come richiesto dalla Direzione Nazionale sono state individuate le figure che andranno a rappresentare il partito nei dipartimenti e nei laboratori tematici.

Nell’organigramma sono previsti dei ruoli di carattere organizzativo e dei ruoli tecnici e programmatici. Supporteranno il lavoro della Federazione Provinciale di Crotone da un punto di vista organizzativo:

Organizzazione - Carvelli Mario

Tesseramento - Antonella Verterame

Enti locali - Maltese Cataldo

Coordinatore Dipartimenti e responsabile programma - Francesco Parisi

Comunicazione - Gentile Vincenzo

Elettorale - Iaconis Giovanni

Difensori del voto - Ruggero Capuano

Francesco Parisi avrà l’importante compito invece di coordinare i dipartimenti tematici che dovranno elaborare le proposte politiche che il partito dovrà presentare a livello locale, ma anche le proposte politiche da sottoporre all’attenzione degli organi regionali e nazionali del partito. L’elaborazione politica di un programma che metta al centro il territorio e che dia soluzioni rappresenta l’unico modo per dare entusiasmo ad un territorio “depresso” come il nostro, che sente troppo lontane le istituzioni non solo perchè scarsamente rappresentato ma perchè ormai sfiduciato. A tal fine è necessario coordinare il lavoro dei dipartimenti, che dovranno fare rete per sprigionare le migliori energie del nostro territorio.

Di seguito i dipartimenti tematici: