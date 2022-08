Politica: il vicesindaco di Isola C. Rizzuto Andrea Liò entra in Azione

Politica 29 Agosto 2022

«Annunciamo con piacere l’ingresso in Azione di Andrea Liò - Vice Sindaco del Comune di Isola Capo Rizzuto - con deleghe ai Servizi Sociali, alle Politiche della Famiglia, Immigrazione/emigrazione, promozione del territorio, Caccia e Pesca e Innovazione Tecnologica.

Da sempre in prima linea nella soluzione delle problematiche del territorio e convinto dell’importanza di promuoverne lo sviluppo economico-sociale, di valorizzarne il patrimonio paesaggistico e culturale e rilanciarne la naturale vocazione turistica, Liò ha aderito con convinzione al progetto di Azione. Sarà accanto al gruppo di Azione Calabria in questa campagna elettorale a favore dell’affermazione del progetto politico del Terzo Polo.

Ringraziamo Salvatore Biondi, Responsabile Organizzazione del gruppo provinciale di Azione, per il lavoro di diffusione del nostro messaggio e Andrea Liò per il suo impegno a lavorare per una politica diversa animata dai valori liberali e del popolarismo. Siamo lieti che sempre più amministratori abbraccino la nostra visione, unica alternativa credibile al fallimento dei due opposti poli, ai populisti di destra e di sinistra». Azione Calabria