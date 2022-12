Crotone: la consigliera comunale Giada Vrenna lascia Italia Viva

Politica 14 Dicembre 2022

Comunico la mia uscita da “Italia Viva” E’ una decisione che assumo non a cuor leggero ma che allo stesso tempo reputo inevitabile. Non è una scelta semplice in quanto nei principi di “Italia Viva” mi riconoscevo e, nel rispetto di questi principi, ho dato il mio contributo di proposte e di impegno politico.

Avevo aderito a “Italia Viva” con convinzione e sono grata a chi mi ha consentito di condividere questo percorso politico. Percorso che ho affrontato con determinazione e spirito costruttivo. Ma proprio per questo non posso condividere, a livello territoriale, scelte che vanno in direzione opposta a quello in cui credo e per le quali mi sono candidata al Consiglio Comunale di Crotone di cui mi onoro far parte. Su questa linea continuerò il mio impegno politico ed amministrativo nel Consiglio Comunale di Crotone nella maggioranza che sostiene il sindaco Voce.