Piazza Pitagora chiusa ad auto e pedoni per rimuovere l'albero natalizio

Politica 14 Gennaio 2023

Al fine di consentire la rimozione in sicurezza dell’albero di notevoli dimensioni collocato in piazza Pitagora in occasione delle festività natalizie è stato disposto:

- di istituire il divieto di sosta su piazza Pitagora dalle ore 08:00 alle ore 20:00 (e comunque sino a cessate esigenze) del giorno 16 gennaio 2023, fatta eccezione per gli autoveicoli adibiti alla rimozione del predetto albero, per i mezzi di soccorso e per i mezzi delle forze dell’ordine

- di istituire il divieto di transito veicolare, ciclabile e pedonale su piazza Pitagora, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 (e comunque sino a cessate esigenze) del giorno 16 gennaio 2023, fatta eccezione per gli autoveicoli adibiti alla rimozione del predetto albero, per i mezzi di soccorso e per i mezzi delle forze dell’ordine.