Forza Italia respinge le critiche di Stelvio Marini: solo chiacchiere al vento

Politica 26 Aprile 2023

«Accettiamo tutto ma non le lezioncine, queste si impazzite come una maionese andata a male, di Stelvio Marini, componente del comitato cittadino di Fratelli d’Italia. Confondere Forza Italia con il consigliere, oggi presidente del consiglio comunale di Crotone, avvocato Mario Megna ci sembra errore troppo banale per essere commesso da chi, dopo anni di politica attiva ed altrettanti di silenzio, ha deciso di tornare sulla scena.

Se errore non è, appare quantomeno una caduta di stile. Da tutti ce la saremmo aspettati ma non da un alleato storico come il partito di Fratelli d’Italia e da un politico e amministratore di lungo corso come il componente del comitato cittadino di Fratelli d’Italia.

Il partito di Forza Italia nel consiglio comunale di Crotone è rappresentato sin dall’inizio di questa consiliatura, dai consiglieri Antonio Manica, candidato a sindaco della coalizione di cdx in cui era presente anche il partito di FdI , dal consigliere comunale nonché consigliere provinciale Fabio Manica e dalla consigliera Alessia Le Rose e non certamente dal consigliere Mario Megna, con il quale abbiamo condiviso per un periodo di tempo limitatissimo il medesimo percorso politico, oramai da tempo interrotto. Fin da subito, infatti, l’attuale gruppo consiliare ha deciso, con fermezza e chiarezza, di prendere le distanze da scelte politiche non condivise.

Questi i fatti, il resto sono solo chiacchiere alle quali, volutamente, non rispondiamo perché il nostro, non sappiamo quello di Fratelli d’Italia, avversario politico era e resta il sindaco Voce e la sua coalizione, oggi allargata a singoli voltagabbana ma sicuramente non a Forza Italia. A noi, così come a tutta Forza Italia anche a livello regionale, gli inciuci non interessano e questo emergerà fin dalle imminenti elezioni amministrative che interesseranno piccoli ma significativi comuni della provincia di Crotone, pensiamo in particolare alla cittadina di Scandale.

Ci lascia, pertanto, sbalorditi che uno dei rappresentanti del comitato di Fratelli d’Italia, si sia arrogato il diritto di ergersi a maestro politico, stilando classifiche di affidabilità dei suoi alleati di oggi e forse di domani. Ci preme, infine, rassicurare il rappresentante di Fratelli d’Italia che a noi le befane non sono mai piaciute, a noi piace Babbo Natale, capace di perdonare tutti anche i monelli».

Antonio Manica, Fabio Manica, Alessia Le Rose