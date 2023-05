La consigliera Anna Maria Cantafora incontra il commissario ASL Crotone

Politica 17 Maggio 2023

Nei giorni scorsi la Consigliera Comunale di FDI Anna Maria Cantafora, ha incontrato la dottoressa Simona Carbone, Commissario dell’ASP di Crotone. L’incontro proposto e favorevolmente accolto dal Commissario, che ha autorizzato a renderlo pubblico, è stato fortemente voluto da FDI, affinchè la cittadinanza tutta possa essere messa al corrente su quanto programmato per il nostro presidio ospedaliero nonchè per le altre strutture provinciali, servizi fondamentali per la salute di tutti, residenti e non, del territorio.

La Dottoressa che ha preso servizio dal dicembre 2022 ha inizialmente dovuto studiare le problematiche affrontandole con un approccio ampio anche a livello nazionale, forte della pluriennale esperienza accumulata da dirigente del Ministero della Salute con incarico di Direttore dell’ufficio di Monitoraggio e Verifica dell’erogazione dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) e dei piani di rientro della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria. Il primo step è stato quello di puntare sull’avvio dei programmi di innovazione tecnologica e di reclutamento del personale.

E’ infatti in programma, a breve termine, oltre all’acquisto di nuove strumentazioni tecnologiche, i bandi di concorso per reclutare personale, nonché gli avvisi per l’assegnazione delle direzioni dei reparti attualmente non coperti da incarico. Purtroppo, è cosa risaputa la carenza a livello nazionale di specifiche specializzazioni mediche tra cui medici di medicina d’emergenza-urgenza, anestesisti e rianimatori, pediatri, ortopedici e, di riflesso, tale mancanza la si nota ancor di più nelle sedi decentrate.

Già da questa settimana inizieranno i lavori previsti dal programma nazionale di rafforzamento della risposta all’emergenza pandemica previsti dall’ex Decreto Legge 34/2020. I lavori riguarderanno la realizzazione di posti letto di Terapia Semintensiva e, quindi la ristrutturazione dell’attuale reparto di Malattie Infettive, per poi passare al reparto di Terapia Intensiva l’incremento dei posti letto, programmati dalla Regione Calabria nell’ambito del DCA 91/2020.

La riorganizzazione delle attuali aree Covid, permetterà l’avvio di un più ampio progetto che sarà pianificato sulla base delle priorità e che renderà possibile anche lo spostamento del reparto di dialisi al pianterreno. Entro il 31/12/2023 è prevista la conclusione dei lavori del nuovo Pronto Soccorso. Sono stati inoltre avviati i lavori del progetto dell’Emodinamica con l’aggiudicazione del progetto esecutivo.

Per il 118 il cui numero di personale attualmente è molto carente, si dovrà attendere l’avvio del reclutamento derivante da concorsi che saranno banditi a livello regionale. Altra interessante novità è l’accordo stipulato con l’università di Tor Vergata concernente il supporto per l’implementazione di specifici percorsi diagnostico-terapeutico, che consentiranno fattivamente di seguire i pazienti cronici in un percorso integrato tra l’ospedale e il territorio.

Per quanto riguarda la struttura di Corso Messina sono programmati lavori per la creazione della Casa della Comunità, la cui attivazione seguirà gli step previsti dalla Missione 6 del PNRR Anche negli altri ambiti territoriali vi saranno importanti novità per il superamento delle criticità della provincia Di recente è stata inaugurata la sala operatoria a pressione negativa dedicata agli infettivi, alla presenza del Governatore della Calabria Roberto Occhiuto che il Coordinamento Provinciale di FDI di Crotone ringrazia per l’attenzione e la sensibilità che sta mostrando verso presidio ospedaliero, da tanto tempo tenuto in molta scarsa considerazione.

FDI ringrazia altresì la dottoressa Carbone per la estrema disponibilità dimostrata e per la significativa apertura nel voler trattare tematiche di grande interesse per il territorio. Da parte di FDI, sarà attuato un attento e costante monitoraggio in ordine alle modalità ed alle tempistiche di realizzazione dei programmi sopra esposti.