La consigliera comunale Marisa Luana Cavallo ritorna in Lega

Politica 22 Maggio 2023

La Consigliera Comunale di Crotone Marisa Luana Cavallo è rientrata nella Lega. Un percorso che ha coinvolto tutti insieme ed interessati a condividere un momento rilevante per la crescita dell’intero partito di Matteo Salvini il quale ha condiviso pienamente il rientro di Cavallo.

Dunque, tra gli scanni del Consiglio Comunale di Crotone, la Consigliera Marisa Luana Cavallo saprà portare avanti le istanze di cittadini, simpatizzanti e militanti di un partito politico di cui ne ha da sempre condiviso ideali e battaglie di civiltà. L’augurio di buon lavoro giunge dal Commissario Regionale Giacomo Saccomanno. Siamo certi che questo ritorno sarà fondamentale per il progresso del Carroccio in Calabria e a Crotone: la Consigliera Cavallo, di concerto a tutti gli iscritti al partito, si impegnerà per raggiungere gli obiettivi di cui questo territorio ha bisogno. Lo dichiarano il Referente Provinciale Nicola Daniele, il sub-commissario regionale Cataldo Calabretta e la segretaria cittadina Antonella Mungari.