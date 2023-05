A Cotronei il primo congresso cittadino della Lega: eletti i membri del direttivo

Politica 29 Maggio 2023

«Si è tenuto domenica 28 maggio il primo congresso cittadino della Lega di Cotronei. I militanti si sono incontrati nella locale sede del partito per eleggere, a norma di Statuto, il segretario cittadino e i membri del direttivo locale. Presente e garante delle operazioni di voto Agostino Grande responsabile regionale per i tesseramenti. Collegato in video chiamata anche il commissario regionale Giacomo Saccomanno che ha augurato buon lavoro a tutti i presenti.

I lavori sono stati aperti dall'introduzione del commissario provinciale Nicola Daniele che ha posto l'accento sull'ottimo stato di salute del partito, in grado di celebrare già due congressi cittadini nel giro di pochi mesi.

Parlando dei successi del partito, e riferendosi alle recenti elezioni amministrative Daniele ha voluto salutare il neo eletto sindaco di Cerenzia Salvatore Mascaro primo sindaco leghista di un comune del Crotonese, tra i primi in Calabria. Un saluto anche alla neo consigliera comunale di Savelli Chiara Anania eletta nella lista del sindaco Franco Spina. Daniele ha rimarcato come su tre piccoli comuni del Crotonese dove si è votato, la Lega ha ottenuto un sindaco e una consigliera comunale di maggioranza. Un successo elettorale fino a poco tempo fa impensabile.

La celebrazione del congresso cittadino di Cotronei rappresenta un nuovo tassello nella politica di radicamento del partito, che conferma l'attivismo del commissario Nicola Daniele, la concretezza della segreteria provinciale e l'ottimo stato di salute della Lega crotonese.

I militanti di Cotronei hanno eletto Gabriele Costantino segretario cittadino, Nicolino Caria e Francesco Tedesco membri del direttivo. Giusy Lepera e Filmena Guzzo candidati non eletti al direttivo cittadino».

Segreteria provinciale Lega Crotone