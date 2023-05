Iaconis (FDI): ”pronti a lavorare per una visione di sviluppo della nostra città"

Politica 30 Maggio 2023

A distanza di pochissimo tempo dalla sua nomina, il neo commissario del Ciircolo Fratelli d’Italia “Pasquale senatore” é già a lavoro per dare struttura al partito in cittá e per creare una visione di sviluppo per il nostro territorio.

Nei giorni scorsi si é insediato il nuovo direttivo di circolo che dovrà esaminare le tematiche più importanti della città pitagorica e tracciare una linea identitaria per affrontare le innumerevoli problematiche che ci affliggono- é quanto dichiara Giovanni Iaconis, commissario del circolo cittadino fratelli d’Italia “Pasquale Senatore”. Le eterogenee competenze -continua Iaconis- della nostra comunità politica e del nuovo direttivo di circolo , tutte ampiamente qualificate , hanno permesso nei giorni scorsi, nel corso della prima riunione d’insediamento del direttivo cittadino, di affrontare da subito importanti tematiche che spaziano dall’ambiente alla sanità, dalle sfide infrastrutturali a quelle occupazionali, tematiche, che verranno arricchite nei prossimi giorni dai pareri e dalle competenze di tutti gli iscritti e militanti di Fratelli d’Italia.

Il nuovo direttivo del circolo “Pasquale Senatore” , oltre la capogruppo FdI al Comune di Crotone Annamaria Cantafora è composto da Francesco Parisi, Gianluca Marino, Anna Lorenti, Fabrizio Zurlo, Gabriele Comito , Rita Polisca, Donatello Mastro, Mario Catanzaro e la rappresentanza del movimento giovanile Gioventù Nazionale Francesco Pariano .

Auguri di un buon lavoro a Giovanni Iaconis- é quanto dichiara Michele De Simone, coordinatore Privinciale Fratelli d’Italia- ed a tutto il direttivo del circolo “Pasquale Senatore” ; il perfetto accostamento tra storiche figure del nostro partito, nuovi valenti militanti e la nostra rappresentanza istituzionale porterà sicuramente ad un cambio di passo sul territorio, rafforzando sempre più il ruolo del nostro partito nella compagine politica pitagorica e provinciale.