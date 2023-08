Voce: divieto di asporto di bevande in vetro o lattine per motivi di sicurezza

Spiace constatare che anche le giovani leve di Fratelli d’Italia, prima ancora che mosse da velleità per futuri orizzonti politici, paiono talvolta affette da quel fenomeno che i sociologi chiamano “paura di non esserci”.

Succede allora che la foga di apparire prevale sull’apprendimento e rischia di far commettere figuracce.

È quanto si deduce leggendo la reprimenda del dottor Fabrizio Zurlo, dirigente di Fratelli d’Italia il quale si duole dell’emissione dell’ordinanza sindacale di imposizione del divieto di asporto di bevande in vetro o in lattina nell’arco di 300 metri dall’area di celebrazione degli eventi del Crotone Summer 2023 ritenendo che la stessa sarebbe stata pensata al fine di contenere la produzione di rifiuti.

Se solo Zurlo avesse letto l’ordinanza anziché limitarsi a qualche sintesi, avrebbe verificato che la stessa è stata ineccepibilmente sollecitata dalla questura di Crotone per ovvi motivi di sicurezza legati all’uso improprio di bottiglie e lattine legate al consumo di alcolici e non ad esigenze legate all’accumulo di rifiuti.

E se solo Zurlo avesse studiato prima di improvvisare la propria raffazzonata critica, saprebbe che l’ordinanza in parola non è che una fra le centinaia di provvedimenti di pari tenore emesse da altrettanti sindaci sempre al dichiarato fine, compulsato dalle direttive ministeriali in materia, di assicurare la sicurezza degli avventori dei concerti ad elevata concentrazione di pubblico.

Fa infine quasi tenerezza, ove si osservi la formazione politica di provenienza e la relativa storia, il riferimento nella nota a supposti comportamenti “autoritari” del sottoscritto.

Al netto della sterile e strumentale polemica, l’occasione è invece utile per fare un plauso a tutti gli operatori commerciali dell’area del lungomare che senza necessità di difese e difensori d’ufficio, durante il partecipatissimo concerto del rapper Clementino, hanno perfettamente compreso la finalità dell’ordinanza, l’hanno regolarmente eseguita, contribuendo ad assicurare lo svolgimento di uno straordinario evento che ha visto la partecipazione di oltre 4000 utenti senza alcun minimo disordine. Il sindaco Vincenzo Voce