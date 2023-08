Sanità: "Bene i medici cubani. Ora priorità alle guardie mediche"

Politica 13 Agosto 2023

Prenderanno finalmente servizio presso l’Ospedale crotonese 17 medici Cubani: dieci al Pronto Soccorso, due in Ortopedia, due in Terapia Intensiva, due in Cardiologia, uno in Ginecologia. E ciò grazie alla convenzione sottoscritta dal Presidente Occhiuto e la Comercializadora de Servicios Medicos Cubanos S.A. (Csmc S.A.), la società dei medici cubani.

Una prima risposta alla carenza di personale medico che la Regione Calabria ha dato al presidio ospedaliero di Crotone. Ovviamente è una soluzione temporanea, ma che renderà sicuramente meno complesso il funzionamento dei reparti e meno gravosa la gestione delle turnazioni. Cogliamo poi con soddisfazione l'annuncio fatto dal Commissario Aps dott.ssa Carbone, circa l'apertura del reparto di emodinamica nel 2024.

Permangono ancora criticità ataviche e note a tutti, frutto anche di una gestione clientelare che sta via via emergendo grazie all'azione della magistratura. Una gestione di cui ha fatto parte anche quel PD della nostra Provincia che ha criticato qualche giorno fa l'impostazione della Giunta Occhiuto.

Una presa di posizione del PD che apparre demagogica e populista, e che addirittura in relazione alla proposta di eliminare del tutto le guardie mediche per costituire dei presidi ogni 8.000 abitanti, è fuori da ogni logica.

Il presidio di guardia medica (c.d servizi di continuità assistenziale) deve essere reso operativo a pieno regime, perché in relazione alle caratteristiche demografiche, sociali e geografiche del nostro territorio, soprattutto le zone interne non possono esserne private, come purtroppo continua ad avvenire. Nel week end prima di ferragosto, infatti, non è possibile che ci siano 13 Comuni della nostra Provincia privi della copertura dei turni di guardia medica.

Pertanto tenuto della sensibilità della dott.ssa Carbone e della tenacia del presidente Occhiuto, Fratelli d'Italia continuerà a chiedere un maggior interesse per il nostro territorio e una maggiore attenzione per le zone interne che possono essere aiutate a contrastare lo spopolamento anche mediante la fruizione dei servizi essenziali.