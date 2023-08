Antonio Megna: strade contrade Gabella e Margherita pericolose

Politica 24 Agosto 2023

«Le arterie stradali che da Crotone conducono nelle contrade di Gabella e Margherita, versano in condizioni precarie, sono sconnesse, dissestate, e di conseguenza, destano una certa preoccupazione nei cittadini che le percorrono quotidianamente. Mi riferisco nello specifico a Via delle Conchiglie, Via degli Abeti, Via dei Fiordalisi e Via dei Delfini, quest'ultima, fra le altre cose, collegata anche a diversi lidi balneari.

Ho raccolto quindi le segnalazioni e le richieste degli abitanti di Margherita e Gabella, e da cittadino crotonese, ma anche in qualità di consigliere comunale, ho preso a cuore la problematica muovendo già i primi, necessari passi istituzionali. Occorre un segnale che dia seguito alle numerose riunioni tenute con Sindaco ed Assessore ai Lavori Pubblici, durante le quali sono state condivise anche dagli stessi amministratori le paure e le perplessità del sottoscritto.

Mi auguro a questo punto, che alla mia opportuna richiesta di lavori di ripristino sulle suddette strade, oggi pericolose ed a tratti quasi impraticabili, segua un immediato, non più procrastinabile e risolutivo intervento da parte dell'amministrazione comunale. Perché la sicurezza dei cittadini viene prima di tutto»

Antonio Megna Consigliere Comunale