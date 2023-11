Oltre 1.500 tesserati, Torromino: Forza Italia tanto appeal e ottima salute

Politica 09 Novembre 2023

«Cresce il numero dei tesserati di Forza Italia nella provincia di Crotone. Il tesseramento è stato aperto ed effettuato in vista dell’apertura della fase congressuale che dovrebbe prendere piede già dal mese di dicembre 2023. Ho registrato una forte partecipazione all’iscrizione in Forza Italia anche in vista della riorganizzazione del partito nazionale ed in prospettiva del congresso provinciale.

La riconferma e sopratutto la nuova adesione di numerosi nuovi amministratori su tutto il territorio provinciale e nella città capoluogo fa sì che, nonostante la scomparsa del nostro Presidente Silvio Berlusconi, il nostro partito resta punto di riferimento per l’area moderata e per coloro i quali credono nei valori del centro destra. Area moderata che in Calabria ha trovato il suo punto di riferimento autorevole e affidabile nella persona del Presidente regionale Roberto Occhiuto, che ha dimostrato a tutta Italia, nei fatti e nelle azioni, che un altro modo di fare politica e di svolgere attività amministrativa anche in Calabria è possibile.

Oltre 1500 tessere sono state inviate alla segreteria nazionale del partito entro la data utile stabilita al 31 di ottobre; un risultato che premia l’impegno su tutto il territorio provinciale di una classe dirigente che non ha mollato, che mi ha riconosciuto stima, vicinanza e sopratutto non ha subìto il fascino delle sirene incantatrici d’oltre provincia e non solo. Oggi ci sentiamo ancor più forti dei nostri valori e, specialmente alla luce di questo straordinario risultato del tesseramento, di portare avanti le istanze provenienti da un territorio alquanto marginalizzato nel tempo.

Quale coordinatore provinciale di Forza Italia Crotone aprirò, assieme alla squadra che mi ha supportato ed ai tanti amministratori che stanno accanto, una fase di rilancio ulteriore e di radicamento ancora più forte in ogni comune con uno sguardo attento alle prossime scadenze elettorali. Nei prossimi giorni contatteremo i coordinatori provinciali delle altre forze politiche di centro destra al fine di dialogare e programmare insieme, prendendo come riferimenti i modelli regionale e nazionale; una squadra unita e che va verso un unico obiettivo non può che realizzare progetti importanti sull’intero territorio provinciale.

L’obiettivo politico attuale del sottoscritto è quello di costruire sin d’ora la prossima classe dirigente e determinare gli obiettivi politici da raggiungere su tutto il territorio: Crotone e la sua provincia devono essere protagonisti e non spettatori del proprio futuro».

On. Sergio Torromino Coordinatore Provinciale di Forza Italia Crotone