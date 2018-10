Forte terremoto nello Ionio: allerta tsunami per le coste ioniche della Calabria

di Redazione

Il Centro Allerta Tsunami ha lanciato questa notte l'allerta colore arancione dopo un violento terremoto che si è verificato al largo delle coste della Grecia.

Il Centro Allerta Tsunami (CAT) dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha diramato un'allerta tsunami per la Grecia.

Per le coste di Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia (Ionio) l'allerta è ARANCIO: possibili variazioni del livello del mare inferiori a 1 metro. Si consiglia di stare lontani da coste e spiagge. Un’anomalia di circa 10 cm è stata registrata dal mareografo di Le Castella (vicino a Crotone) che conferma l’allerta tsunami in corso di livello Arancio per le coste ioniche italiane.

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.8 gradi della scala Richter si è verificata lungo la costa occidentale della Grecia alle 00:54. Il sisma è stato avvertito chiaramente lungo tutta la costa ionica calabrese ma non si hanno al momento notizie di danni o feriti.

Alle ore 6.34 dalla Sala Operativa del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile è pervenuto alla Sala Operativa Regionale il messaggio di CESSATA ALLERTA TSUNAMI.