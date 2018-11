Nuova allerta meteo arancione sulla Calabria: in arrivo violenti temporali

di Redazione

Arpacal ha diramato l'avviso di allerta meteo arancione per l'intera giornata di domenica 4 novembre.

La circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo, continua a far confluire correnti umide e instabili verso l’Italia. Lo spostamento della perturbazione dalla Tunisia verso la Sardegna, nel corso della prossima notte favorirà un graduale peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni centro-meridionali.

Alto rischio nubifragi per l'intera provincia di Reggio Calabria, i settori ionici della Calabria, Lazio meridionale, Campania e Piemonte. Si prevede inoltre un’intensificazione dei venti meridionali su parte del centro-sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende gli avvisi emessi nei giorni scorsi.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

In Calabria a partire dalla mezzanotte di domani 4 novembre e per l'intera giornata avremo ALLERTA METEO arancione sulla provincia di Reggio Calabria (settori 4 e 8) e sulle aree ioniche del Catanzarese, tutta la provincia di Crotone e in parte del Cosentino (settori 6 e 7). Allerta gialla su tutti gli altri settori della regione.

Dalle prime ore di domani, domenica 4 novembre, si prevedono precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, sulla Calabria, specie settori ionici centro-meridionali, in estensione a Basilicata e Puglia, specie settori ionici.