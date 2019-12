Vacanze in Calabria: in arrivo un altro boom di turisti nei villaggi nel 2020

di Redazione

Crotone24news.it

In Italia i numeri parlano chiaro: quando arrivano le vacanze estive una percentuale sempre più significativa opta per il mare.

Le ragioni possono essere le più disparate: che sia per il piacere di godere del sole, che sia per la possibilità di rinfrescarsi all’occorrenza con un bel bagno o per le comodità messe a disposizione dagli stabilimenti più moderni ed attrezzati, fatto sta che le località balneari vanno letteralmente a ruba durante i mesi di luglio, agosto e settembre. Ecco perché, già a partire dai primi mesi dell’anno in questione, parte una vera e propria caccia alle offerte, visto che diversi tour operator tendono ormai a premiare chi si sia mosso con particolare anticipo.

Da questo punto di vista, una delle regioni che vengono maggiormente prese d’assalto nel nostro Bel Paese è senza ombra di dubbio la Calabria: terra famosa per la sua capacità più unica che rara di unire paesaggi montani mozzafiato a lidi incontaminati ed altrettanto nota per la sua accoglienza, la sua Storia e le sue deliziose materie prime.

Dove prenotare le proprie vacanze in Calabria

Prima di addentrarci nella ricerca delle migliori offerte e dei migliori villaggi turistici in Calabria, vale la pena sottolineare quanto sia importante affidarsi ad un partner di comprovata esperienza nel momento in cui si prenotano le proprie vacanze. Un partner che conosca profondamente i luoghi in cui andremo a soggiornare e che quindi abbia una presenza realmente capillare sul territorio. Ad esempio Ignas Tour, che al suo staff di oltre 80 persone unisce una grandissima rete di partner equamente distribuiti nelle diverse regioni italiane: l’unico modo per garantire al cliente le migliori condizioni al miglior prezzo. D’altronde stiamo parlando di un tour operator che vanta oltre 20 anni di esperienza e la presenza di professionisti pronti a consigliarti al meglio.

Le migliori offerte a disposizione

Non resta dunque che dare uno sguardo ad alcune delle migliori proposte messe a disposizione dal portale ignas.com, prestando particolare attenzione alla regione Calabria e magari ai villaggi turistici: una soluzione molto richiesta, soprattutto dalle famiglie, che permette di non dovere pensare più a nulla una volta staccato il proprio biglietto. Iniziamo dal Villaggio Marina del Marchese, una struttura 4 stelle in località Botricello (CZ), dotato sia di servizio spiaggia che di miniclub: ebbene, il prezzo di prenotazione parte da 84.00 euro a persona per il servizio soft all inclusive, ma coloro che prenoteranno entro il 30 aprile del 2020 avranno a disposizione un ulteriore sconto del 10%.

Discorso simile vale per l’Hotel Marinella di Ricadi (VV), un altro 4 stelle dotato di una spiaggia distante soli 350 metri dalla struttura: in questo caso il prezzo per la pensione completa sarebbe di 86.00 euro a persona, ma è possibile approfittare di uno sconto del 10% prenotando entro il 31 marzo 2020.

Veniamo ora ad una soluzione ancora più completa, quale quella proposta con l’Hotel Parco dei Principi di Scalea (CS): questo 3 stelle offre infatti la spiaggia, la pensione completa con bevande incluse e addirittura un servizio di animazione. Tutto a prezzi più che competitivi, visto che si parte da 106.00 euro a persona, con la possibilità di ottenere uno sconto del prenotando entro il aprile 2020.

Chiudiamo questo breve elenco di offerte messe a disposizione da Ignas Tour con un’ultima soluzione all inclusive: stiamo parlando dell’Hotel Calabrisella, struttura a 3 stelle ancora una volta a Ricadi (VV), dotata tanto di spiaggia quanto di piscina esterna, prenotabile al prezzo di 108.00 euro a persona (pensione completa), con un ulteriore sconto del 10% per tutti coloro che effettueranno l’acquisto entro il 30 aprile 2020.