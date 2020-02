Il coronavirus è arrivato in Calabria: positivo l'uomo di Cetraro

di Redazione

Il Covid-19 sbarca in Calabria, il primo contagiato è un uomo di Cetraro che nei giorni scorsi è rientrato da una località ricadente nella zona rossa della Lombardia.

Il tampone praticato all'uomo di Cetraro eseguito per verificarne il contagio da coronavirus, ha dato esito positivo. Lo conferma la dottoressa Cristina Giraldi, direttrice dell’Unità Operativa Complessa di microbiologia e virologia dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza. Come previsto dai protocolli sanitari, il campione è stato inviato all'Istituto Superiore della Santià per essere sottoposto ad un nuovo esame.

«Contrariamente a quanto sto leggendo sui social – puntualizza la Giraldi - il nostro laboratorio non ha effettuato un secondo tampone. Il campione esaminato invece, come prescritto dai protocolli, è stato inviato a Roma, all'Istituto Superiore di Sanità, per essere sottoposto ad un nuovo esame di laboratorio che confermerà, o smentirà, il risultato del nostro test».

«Tutte le procedure per la quarantena di questa persona sono state attivate. Il soggetto è asintomatico, ma è in isolamento domiciliare fin dal suo arrivo in Calabria proprio perché proveniente da una zona a rischio».

Qui il bollettino aggiornato della Protezione Civile dove si segnala il primo caso in Calabria.