Covid-19: Altri due positivi a Reggio, sono 11 i contagiati in Calabria

di Redazione

Crotone24news.it

Altri due pazienti sono risultati positivi a Reggio Calabria, pertanto il conteggio delle persone infetta da Covid-19 in Calabria è salito a 11. A darne comunicazione è la Prefettura. I due pazienti presentano condizioni cliniche discrete e, in atto, non necessitano di alcun supporto respiratorio.

Uno dei due contagiati è un dipendente di un laboratorio di analisi di Reggio Calabria, l'istituto ha comunicato di aver preso tutte le misure necessarie e secondo protocollo. I locali sono sempre disinfettati e sanificati, i colleghi (14) entrati in contatto con il dipendente contagiato, sono già in quarantena e i locali saranno sanificati.

Ad oggi presso la Uoc di Microbiologia e Virologia della regione sono stati eseguiti 173 tamponi, dei quali 11 positivi. Delle persone contagiate al momento otto si trovano in ospedale, nessuno in terapia intensiva, una persona in isolamento domiciliare.