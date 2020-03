Vibo Valentia: padre, madre e figlio scesi dalla Lombardia tutti contagiati

di Redazione

Crotone24news.it

Salgono i casi di coronavirus in Calabria: un intero nucleo familiare è sceso in auto dalla Lombardia e si è subito messo in quarantena domiciliare.

Sono scesi nei giorni scorsi dalla Lombardia in cinque dentro un'auto di porprietà per arrivare in provincia di Vibo Valentia. In tre sono risultati positivi al tampone del Covid-19.

Si allunga ancora la conta dei contagiati, gli ultimi tre casi di pazienti risultati positivi in Calabria arrivano da Vibo Valentia. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’ospedale Pugliese di Catanzaro ha confermato infatti la positività di tre tamponi sui cinque effettuati. Si attende l’esito del secondo tampone da parte dell’Istituto superiore di sanità. Si tratta di tre componenti dello stesso nucleo familiare rientrati nei giorni scorsi in auto dalla Lombardia.

Nelle ultime ore le loro condizioni di salute non si sarebbero particolarmente aggravate. Pertanto per ora, i tre congiunti – padre, madre e figlio – non sono stati trasferiti in ospedale ma rimangono in isolamento in casa. Nonostante avessero viaggiato in auto in cinque, le altre due persone che si trovavano con loro non hanno contratto il virus.

Ovviamente anche loro sono in isolamento domiciliare, e c'è da considerare che il virus ha comunque dai 2 agli 11 giorni di incubazione. Dopo i due coniugi di Filandari, salgono dunque a 5 i contagi da coronavirus accertati nel Vibonese.