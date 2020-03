Bollettino della Regione: salgono a 19 i contagiati in Calabria

di Redazione

Crotone24news.it

Salgono i casi di persone contagiate dal Covid-19. Sono in tutto 1342 le persone in isolamento domiciliare. Rientrati dal nord a quota 4.200.

Salgono a 19 i casi di persone infette da Corvid-19 in Calabria, lo rende noto il Dipartimento della Salute della Regione nel suo bollettino quotidiano.

In Calabria -prosegue la nota della Regione- ad oggi sono stati effettuati 276 tamponi (37 in più rispetto a ieri). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 19, (6 in più rispetto a ieri), quelle negative sono 257.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 4 in reparto

Cosenza: 2 in reparto; 2 in rianimazione; 1 guarito

Reggio Calabria: 4 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 1 guarito

Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare

I soggetti in quarantena volontaria sono 1342, così distribuiti:

Cosenza: 380

Crotone: 115

Catanzaro: 334

Vibo Valentia: 343

Reggio Calabria: 170

Le persone giunte in Calabria negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 4200.