Aumentano i contagi in Calabria: in totale 35 persone positive al Covid-19

La mappa della Protezione Civile conferma: 6 casi di contagio in provincia di Crotone. L'ultimo bollettino della Regione Calabria: 35 positivi.

Continuano ad aumentare in Calabria i contagi da Covid-19, lo si apprende dalla mappa aggiornata della Protezione Civile che monitora la diffusione del virus in territorio nazionale.

Rispetto all'ultimo aggiornamento per la regione Calabria, si contano 15 nuovi casi di persone positive al Covid-19 (rispetto a ieri) per un totale di 32 attualmente positivi. Di questi 14 si trovano ricoverati con sintomi nei tre ospedali della regione (Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria), due in terapia intensiva, per un totale di 16 ospedalizzati. Poi ci sono 16 persone positive al virus ma in isolamento domiciliare perchè non bisognosi di cure.

A questi va aggiunto uno (il docente universitario di Reggio Calabria) dimesso perchè guarito. Il totale storico dei contagiati in Calabria arriva così a 33 persone. I tamponi effettuati sono stati 483.

Di seguito il dato dei contagiati per provincia di residenza come indicati dalla Protezione Civile:

Cosenza: 8

Catanzaro: 3

Crotone: 6

Vibo Valentia: 5

Reggio Calabria: 11

Rispetto alla mappa della Protezione Civile, la Regione Calabria ha aggiornato il numero dei contagiati nel suo ultimo bollettino, inviato come di consueto alle 19:00 di oggi. Ce ne sono 3 in più e tutte nella provincia di Cosenza. Non è chiara invece la discrepanza sui tamponi effettuati. Di seguito il BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA:

In Calabria ad oggi sono effettuati 360 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 35, quelle negative sono 325. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 5 in reparto;

Cosenza: 7 in reparto; 2 in rianimazione; 1 in isolamento domiciliare

Reggio Calabria: 4 in reparto; 6 in isolamento domiciliare; 1 guarito

Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare

Crotone: 5 in isolamento domiciliare

I soggetti in quarantena volontaria sono 2.382, così distribuiti:

Cosenza: 430

Crotone: 140

Catanzaro: 396

Vibo Valentia: 363

Reggio Calabria: 1053

Le persone giunte in Calabria negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 5.008.