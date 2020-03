Bollettino coronavirus: 38 positivi in Calabria, sette a Crotone

di Redazione

Continua a salire il numero delle persone contagiate in Calabria: 38 (+3 rispetto alla giornata di ieri). Sono in tutto 7 nella provincia di Crotone.

Il numero delle persone contagiate da Covid-19 continua a salire ancora in Calaria. Nuovi casi vengono registrti in tutte le province calabresi. Il nuovo bollettino giornaliero emesso dalla Regione Calabria parla di 38 persone contagiate in totale (tre in più rispetto a ieri).

Nella provincia di Crotone è stato registrato un nuovo caso rispetto a ieri, facendo salire il numero complessivo a sette contagiati, dei quali 5 in isolamento domiciliare e 2 ricoverati nell'ospedale di Catanzaro (uno in terapia intensiva). Di seguito il bollettino della Regione Calabria

In Calabria ad oggi sono effettuati 422 tamponi Le persone risultate positive al Coronavirus sono 38, quelle negative sono 384. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 6 in reparto; 1 in rianimazione

Cosenza: 6 in reparto; 2 in rianimazione; 2 in isolamento domiciliare

Reggio Calabria: 6 in reparto; 6 in isolamento domiciliare; 1 guarito

Vibo Valentia: 3 in isolamento domiciliare

Crotone: 5 in isolamento domiciliare

I soggetti in quarantena volontaria sono 3668, così distribuiti:

Cosenza: 1200

Crotone: 195

Catanzaro: 450

Vibo Valentia: 373

Reggio Calabria: 1450

Le persone giunte in Calabria negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 5672