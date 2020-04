Il virus non si ferma: altri 54 contagiati in Calabria (795) e 7 deceduti

di Redazione

Crotone24news.it

Dopo la frenata di ieri con soli otto nuovi contagiati, oggi il coronavirus riprende la sua marcia. Sono in tutto 56 le persone risultate positive al tampone del Covid-19 in tutta la Calabria.

Oggi sono stati effettuati 837 tamponi giornalieri per un totale di 11.537 dall'inizio dell'epidemia. I deceduti sono 56 (+7). I guariti sono 33 (+3). Di seguito il bollettino del 5 aprile della Regione Calabria :

«In Calabria ad oggi sono stati effettuati 11.537 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 795 (+54 rispetto a ieri), quelle negative sono 10.742. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 57 in reparto; 7 in rianimazione; 73 in isolamento domiciliare; 12 guariti; 20 deceduti

Cosenza: 53 in reparto; 2 in rianimazione; 151 in isolamento domiciliare; 6 guariti; 16 deceduti

Reggio Calabria: 35 in reparto; 4 in rianimazione; 173 in isolamento domiciliare; 14 guariti; 11 deceduti

Vibo Valentia: 7 in reparto; 47 in isolamento domiciliare; 1 guarito; 5 deceduti

Crotone: 22 in reparto; 75 in isolamento domiciliare; 4 deceduti

A partire da oggi le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. I soggetti in quarantena volontaria sono 8534, così distribuiti:

Cosenza: 2546

Crotone: 1368

Catanzaro: 1269

Vibo Valentia: 529

Reggio Calabria: 2822

Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 13.289. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

E' attivo per donazioni alla Protezione civile regionale il c/c IBAN IT 59 S 03111 04599 000000000917 intestato a Regione Calabria emergenza Covid 19».