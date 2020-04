Coronaviurs, la Calabria vicina al contagio zero: oggi solo 5 casi in più (928)

di Redazione

Diminuisce sempre di più il tasso di contagiosità in Calabria e il punto zero sembra vicino. Oggi si sono registrati solo 5 nuovi casi positivi (a fronte di 385 tamponi) portando il numero dei contagi a 928. Per la prima volta il numero dei guariti supera quello dei deceduti.

Di seguito il bollettino del 13 aprile della Regione Calabria.

«In Calabria ad oggi sono stati effettuati 17.151 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 928 (+5 rispetto a ieri), quelle negative sono 16.223. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 56 in reparto; 5 in rianimazione; 85 in isolamento domiciliare; 23 guariti; 23 deceduti

Cosenza: 47 in reparto; 4 in rianimazione; 209 in isolamento domiciliare; 15 guariti; 18 deceduti

Reggio Calabria: 32 in reparto; 3 in rianimazione; 190 in isolamento domiciliare; 23 guariti; 15 deceduti

Vibo Valentia: 8 in reparto; 51 in isolamento domiciliare; 4 guarito; 5 deceduti

Crotone: 17 in reparto; 84 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 6 deceduti

Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. I soggetti in quarantena volontaria sono 7590, così distribuiti:

Cosenza: 2301

Crotone: 1456

Catanzaro: 1632

Vibo Valentia: 498

Reggio Calabria: 1703

Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 14.277. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

Oggi il numero dei guariti ha superato il numero dei decessi. La variazione percentuale giornaliera è vicinissima allo zero. Il tasso di contagiosità non aumenta, come invece aumenta nella media nazionale».