Covid, tornano a casa i pazienti di Bergamo: "grazie ai medici e alla soppressata"

di Redazione

Crotone24news.it

Dopo un mese di cure al Pugliese-Ciaccio di Catanzaro sono stati dimessi questa mattina i due pazienti provenienti da Bergamo.

Sono guariti dal Covid-19, e dopo un mese di cure anche difficili sono stati dimessi questa mattina dall'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro i due pazienti di Bergamo arrivati in Calabria il 19 marzo scorso.

I due pazienti, un uomo e una donna, erano giunti un mese fa dalla Lombardia in condizioni molto gravi. Entrambi intubati e con una grave insufficienza respiratoria, trasferiti nella Rianimazione del Pugliese-Ciaccio. Erano i giorni in cui la pandemia raggiungeva il suo picco massimo e le terapie intensive della Lombardia arrivavano facilmente a saturazione. Corsa contro il tempo per trovare un posto disponibile, il volo per Lamezia Terme ed il trasferimento nei reparti del Pugliese-Ciaccio, dove giunsero in stato di incoscienza.

Le condizioni dei pazienti cominciarono a migliorare anche se lentamente, e dopo 10 giorni sono stati estubati e trasferiti nel reparto Malattie infettive. Dopo l'esito negativo dei due tamponi, questa mattina è arrivato il momento delle dimissioni. In mattinata sono arrivati a Catanzaro un infermiere e un medico dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per garantire l'assistenza sanitaria durante il volo di rientro. I due pazienti dovranno seguire un percorso di riabilitazione per riprendersi completamente dai postumi lasciati dal virus.

«Ho imparato a mangiare la soppressata qua - scherza uno dei due pazienti appena fuori dall'ospedale -. Probabilmente è quello che mi ha fatto guarire dal Covid!». Dall'aeroporto di Lamezia Terme un volo privato li riporterà a casa, sani e salvi.