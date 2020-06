Covid: trovati 4 positivi a Rizziconi, sono legati al focolaio di Palmi

di Redazione

Ci sono altre 4 persone risultate positive al Covid-19 nel comune di Rizziconi (RC), lo rende noto il sindaco del popoloso centro della Piana di Gioia Tauro Alessandro Giovinazzo.

Si tratta di un intero nucleo familiare venuto a contatto con uno dei primi positivi del cluster di Palmi e per questo messi subito in quarantena nei giorni scorsi. Pertanto il focolaio sarebbe già circoscritto e neutralizzato. Un caso direttamente collegato al focolaio di Palmi, che aveva portato domenica scorsa la governatrice della Calabria Jole Santelli a istituire la zona rossa nei quartieri marinari della città di Cilea. Zona rossa che ha cessato di essere effettiva alle 14 di oggi.

A darne notizia il sindaco di Rizziconi Alessandro Giovinazzo in una nota: "in data odierna -scrive il primo cittadino di Rizziconi- mi è stato comunicato ufficialmente dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASP che i 4 concittadini che nei giorni scorsi erano risultati negativi al covid-19, da ulteriori tamponi effettuati, sono oggi risultati positivi. Si precisa che trattasi di soggetti tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare, già precedentemente posti in quarantena domiciliare e già monitorati dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASP. La situazione continua ad essere circoscritta e assolutamente sotto controllo".