Già 13 positivi ad Oppido Mamertina: Santelli blinda la frazione Messignadi

di Redazione

Crotone24news.it

Il presidente della Regione Calabria Jole Santelli ha emanato un'ordinanza per blindare la frazione Messignadi del comune di Oppido Mamertina (Rc) dove nel giro di pochi giorni sono stati individuati ben 13 soggetti positivi al Sars-Cov-2.

Il 29 agosto il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Reggio Calabria ha comunicato che, nel Comune di Oppido Mamertina ed in particolare nella frazione di Messignadi, nel corso dell’attività di contact-tracing sono stati già individuati 13 soggetti positivi a SARS-CoV-2/COVID-19 tutti residenti, alcuni dei quali già sintomatici.

Atteso che il focolaio rappresenta un potenziale pericolo per l’ulteriore diffusione del virus, poiché i soggetti positivi avrebbero avuto numerosi contatti stretti con i familiari e la popolazione del luogo, la governatrice Jole Santelli ha emesso in data 29 agosto un'ordinanza restrittiva per isolare il focolaio e prevenire la diffusione del contagio.

Pertanto viene disposto per la frazione di Messignadi il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti, nonché il divieto di accesso, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato, per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell'assistenza e nelle attività̀ riguardanti l’emergenza,e per le forze dell’Ordine.

Viene altresì interdetta ogni attività commerciale non necessaria secnod qanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali n materia di lockdown.