Covid: dal 29 novembre la Calabria da rossa diventa zona arancione

di Redazione

Crotone24news.it

La Calabria abbandona la zona rossa e torna in quella arancione. il ministro della Salute Roberto Speranza, infatti, firmerà una nuova ordinanza con cui dispone l'area arancione, oltre che per la Calabria, anche per Lombardia e Piemonte. L'ordinanza sarà in vigore dal 29 novembre.

La decisione del Ministro giunge nel giorno in cui la bozza del monitoraggio Iss-ministero relativo alla settimana 16-22 novembre evidenzia che in 5 regioni, tra le quali la Calabria, non si registra un sovraccarico oltre la soglia critica del 30% dei posti letto Covid occupati per le terapie intensive.

Intanto il sindacato medici italiani (Smi) ha fornito i dati di alcune Regioni che dicono come in effetti siano stati fatti dei passi avanti per recuperare il forte ritardo nell'istituzione delle Usca (Unità di continuità assistenziale): in Calabria 1 Usca ogni 100 mila abitanti (anziché 50 mila).

Sul fronte della pandemia, i contagi sono tornati a crescere. Nelle ultime 24 ore ne sono stati individuati 468 (+71 rispetto a ieri) a fronte di un maggior numero di soggetti testati (2.948, +619) e di tamponi effettuati (3.147, +539). Continua anche la triste conta delle vittime. Nelle ultime ore sono cinque le persone che hanno perso la vita con il totale dei decessi che arriva a 259. I ricoverati in reparto sono 432 (+4) mentre quelli in terapia intensiva 44; gli isolati a domicilio sono 10.366 (+353). I casi attivi sono 10.822 (+356).