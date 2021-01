Vaccinazioni a rilento, in Calabria 279 vaccinati su 12.955 dosi consegnate

di Redazione

In Calabria sono state vaccinate contro il Covid-19 solo 279 persone rispetto alle 12.955 dosi consegnate. Il dato si evince dal report del Ministero della Salute aggiornato alle 23.30 di ieri 1 gennaio 2021.

La Calabria ha ricevuto 12.955 dosi del farmaco Pfizer-Biontech e le prime vaccinazioni sono partite il giorno 27 dicembre in occasione del Vaccine-Day. Come nel resto del Paese le prime dosi del farmaco sono riservate al personale sanitario sociosanitario e agli ospiti delle RSA

In Calabria hanno ricevuto il vaccino Pfizer-Biontech 130 donne e 149 uomini. La distribuzione dei vaccinati secondo fascia d'età è la seguente:

Anni 20-29: 48

Anni 30-39: 45

Anni 40-49: 51

Anni 50-59: 73

Anni 60-69: 62

In tutta Italia sono state vaccinate 45.667 persone: 40.148 operatori sanitari e sociosanitari, 2.181 personale non sanitario e 3.338 ospiti di strutture residenziali per anziani.