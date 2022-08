Bomba d'acqua nel reggino, a Scilla auto e detriti trascinati in mare

Regionale 12 Agosto 2022

Bomba d'acqua questa mattina a Scilla e lungo la costa tirrenica del reggino. Un intenso sistema temporalesco che dal Tirreno si è portato gradualmente nell'arco della notte sulla costa calabrese ha determinato forti condizioni di maltempo su tutta la provincia di Reggio Calabria.

Intorno alle 7:00 di stamattina una bomba d'acqua si è abbattuta lungo la costa e in meno di due ore sono caduti quasi 100mm di pioggia. Particolarmente colpita la città di Scilla dove un fiume di fango sceso dalle alture ha attraversato il centro cittadino trascinando ogni cosa, anche le automobili come fossero fuscelli. Il fango ha poi raggiunto la costa raschiando letteralmente via i lidi che si trovavano sul suo percorso.

Problemi e criticità anche nell'area nord della città di Reggio Calabria, con il traffico in tilt e auto bloccate nei sottopassi. Code per i traghetti e l'ingresso in Sicilia. Danni gravi lungo tutto il litorale ma per fortuna non si segnalano feriti, ora le squadre di soccorso sono al lavoro per cercare di mettere in sicurezza tutta la zona.