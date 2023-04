Migranti: Occhiuto, in Calabria altri 2 o 3 piccoli centri di accoglienza

Regionale 29 Aprile 2023

“Il governo ha fatto bene a dichiarare lo stato d’emergenza sui migranti. In Calabria e in Sicilia c’è una forte percezione che questo problema stia diventando gigantesco, ed è evidente l’assoluta necessità di potenziare le attività dell’esecutivo con strumenti eccezionali”.

Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un’intervista a TgCom24. “Nell’ultima Conferenza delle Regioni si è deciso che non si realizzeranno mega centri di accoglienza per i migranti come quelli di Lampedusa o di Isola Capo Rizzuto, ma si attuerà un’accoglienza diffusa. Io ad esempio ho dato la disponibilità come presidente della Regione Calabria ad individuare almeno altri due o tre piccoli centri di accoglienza.

Inoltre, mi piacerebbe che si strutturassero anche ipotesi che consentano la nascita di una micro imprenditorialità per accogliere i migranti nelle prime fasi, prima che i migranti vengano ricollocati. Credo che noi dovremmo tentare di far diventare una crisi, quella che stiamo vivendo, in una ragione di opportunità per il territorio”, ha sottolineato il governatore Occhiuto.