Trenitalia summer experience: nuovi collegamenti in Calabria per l'estate 2023

Regionale 08 Giugno 2023

Con l’entrata in vigore dell’orario ferroviario estivo si inaugura, l’11giugno, la Trenitalia Summer Experience: più treni per le mete turistiche estive, nuove soluzioni di viaggio integrate treno, bus, nave e aereo; promozioni ad hoc per famiglie e giovani; attenzione particolare a chi decide di andare in vacanza con gli amici a quattro zampe.

In totale sono oltre 10.000 i collegamenti al giorno in treno e circa 19.000 le corse in bus tra Italia ed Europa offerte dal Polo Passeggeri del Gruppo FS per viaggiare all’insegna della sostenibilità, abbinata a comfort e sicurezza.

Con le Frecce in Calabria

Sono 16 in totale le Frecce di Trenitalia che collegano ogni giorno la Calabria a Roma. Fra Torino a Reggio Calabria, senza cambi, passando per Roma e Milano 4 Frecciarossa, ogni giorno; a questi si aggiunge un nuovo Frecciarossa fra Reggio Calabria e Milano con fermate in Calabria a Villa S. Giovanni, Gioia Tauro, Rosarno, Vibo Valentia-Pizzo, Lamezia Terme Centrale e Paola, una coppia di Frecciarossa che unisce in meno di 9 ore Milano e Reggio Calabria per un totale di 8 collegamenti al giorno fra Milano e Reggio Calabria (due in più rispetto allo scorso anno) e ancora due i Frecciarossa1000 fra Venezia e Reggio Calabria. Ogni giorno 4 i Frecciargento che collegano Reggio Calabria alla capitale, con fermate, in Calabria, alternativamente, nelle stazioni di Scalea S. Domenica Talao, Paola, Lamezia Terme, Vibo Valentia, Rosarno, Gioia Tauro, Villa San Giovanni. Torna anche per questa estate, nelle giornate a più alta mobilità, il Frecciarossa notturno, che consente di viaggiare di notte con il comfort e i servizi Frecciarossa, con partenza da Milano e fermate a Milano Rogoredo, Reggio Emilia AV, Bologna, Firenze e in Calabria a Paola, Lamezia Terme, Rosarno e Villa San Giovanni.

Confermato inoltre il collegamento del Regionale di Trenitalia fra Crotone e Sibari, con fermate anche a Cirò, Cariati, Rossano e Corigliano Calabro in coincidenza con il Frecciarossa Bolzano-Sibari, per viaggiare dalla montagna al mare.

Con gli Intercity lungo la Costa degli Dei

L’offerta Intercity che ogni giorno raggiungono la Calabria si compone di 4 coppie di Intercity Giorno fra Reggio Calabria e Roma, due coppie di Intercity Giorno fra Reggio Calabria e Taranto, una coppia di Intercity Notte fra Reggio Calabria e Torino, e un Intercity Giorno periodico che circola nel fine settimana (il sabato da Milano verso Reggio Calabria e la domenica da Reggio Calabria verso Milano). Dall’11 giugno 2023 due coppie di Intercity Giorno da Roma a Reggio Calabria e la coppia periodica da Milano a Reggio Calabria fermeranno anche a Tropea, Vibo Marina, Ricadi-Capo Vaticano e Nicotera, e fra le novità anche il prolungamento estivo di un’ulteriore coppia di treni Intercity a Reggio Calabria.

Ad arricchire i collegamenti di lunga percorrenza, inoltre, anche due coppie di treni Intercity Giorno e una coppia di Intercity Notte fra Roma e la Sicilia, più una coppia di Intercity Notte fra Milano e la Sicilia, con fermate in Calabria.

Al mare in treno con Regionale di Trenitalia

Per scoprire le bellezze della Calabria in treno disponibili tanti servizi, di concerto con la Regione, Committente del Servizio. Fra le conferme, il Cedri Line, che fino all’11 settembre, con 14 collegamenti nei giorni feriali, 10 il sabato e 4 la domenica, unisce Sapri a Paola, proseguendo per Cosenza con fermate nelle principali località balneari della Riviera dei Cedri tra cui Praia a Mare, Scalea, Diamante. Sino all’11 settembre confermato il servizio turistico Tropea Line che, con un’offerta di 24 collegamenti al giorno, percorre la spettacolare Costa degli Dei, con fermate strategiche nelle più belle località di mare – Pizzo, Vibo Marina, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Santa Domenica, Ricadi, Joppolo, Nicotera – proseguendo da Rosarno per Reggio Calabria lungo la Costa Viola passando per le località balneari di Bagnara, Favazzina e Scilla.

Sulla costa ionica saranno 12 i collegamenti giornalieri tra Reggio Calabria e Roccella Jonica e 25 tra Reggio Calabria e Melito di Porto Salvo, con un potenziamento dell’offerta festiva verso le principali spiagge della costa, tra le quali Annà, a questi si aggiungono 14 collegamenti feriali da Reggio Calabria a Catanzaro Lido con fermata a Soverato, il paradiso degli ippocampi.

Per una sempre maggiore intermodalità, confermato anche il Lamezia Airlink, servizio combinato del Regionale treno+bus dalla stazione all’aeroporto internazionale di Lamezia Terme “Sant’Eufemia” mentre il Sibari Museum Link, collegherà la stazione di Sibari al Museo archeologico nazionale della Sibaritide, con 4 collegamenti al giorno.

Questa estate, grazie ad un servizio treno+bus, saranno raggiungibili dalla stazione di Cosenza anche le località di Camigliatello nella Sila Grande e San Giovanni in Fiore con 5 collegamenti al giorno e dalla stazione di Catanzaro e Catanzaro Lido la località di Catanzaro “Parco delle Biodiversità” con 11 collegamenti.