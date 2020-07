Il Club Velico Crotone presenta BPER Banca Kite Show

di Redazione

Dopo lo stop obbligatorio per l’emergenza Covid, seppur inevitabilmente con qualche difficoltà, il Club Velico Crotone ha issato nuovamente le vele ed è ripartito con la caparbietà che contraddistingue atleti e dirigenza.

Ad annunciarlo è stato il presidente del circolo velico crotonese, Francesco Verri, durante la conferenza stampa tenutasi, giovedì 23 luglio, presso la Sala Pitagora della BPER. Oltre alla ripresa con grande successo della scuola vela, degli allenamenti e delle prime competizioni in acqua per le selezioni dei Campionati italiani di vela classe Optmist, l’evento estivo nuovo di zecca sarà il BPER Banca Kite Show.

Un’esibizione dei kiters più spettacolari, di quelli che toccano il cielo con un dito, che si terrà nei primi giorni di tramontana compresi fra il 25 luglio e il 10 agosto. Teatro dell’evento sarà il Club Velico Crotone/J Sea Sport Beach in località Gabella, dove a fare da padroni di casa saranno il tre volte campione italiano di kite wave Tony Cili e la sua giovane allieva Alice Ruggiu, ormai anche lei presenza assidua sui podi italiani.

Ad affiancare Verri, durante la conferenza stampa, Luigi Zanti, Responsabile Direzione Regionale Calabria-Sicilia della BPER, che ha ribadito il forte legame creatosi con il circolo velico cittadino, le cui attività l’istituto di credito sostiene da anni con entusiasmo. Presenti anche Mario Spanò, presidente di Cai Service nonché presidente di Confindustria Crotone, e Luigi Borrelli, presidente del Polo NET, main sponsor dell’evento insieme a Librandi Wines, ma soprattutto amici del Club Velico che condividono mission e attività, all’insegna del rispetto per l’ambiente. Dunque, ormai è tutto pronto per il BPER Banca Kite Show: non resta che alzare lo sguardo e godersi lo spettacolo tra cielo e mare. Cavalcando l’onda della ripartenza, sospinti dal vento favorevole.