Simy, la stella del Crotone che ha fatto impazzire la Serie A

Sport 19 Maggio 2021

Il campionato di Serie A è ormai alle battute conclusive e non ha mancato di darci delle incredibili sorprese. Quando parliamo della stagione 2020/2021 molti non pensano solamente alla disfatta della Juventus e alla vittoria dell’Inter del suo diciannovesimo scudetto, ma ad un nome: SIMY.

Il giocatore africano è stato la vera rivelazione della Serie A, stabilendo record e facendo gioire i tifosi del Crotone e quelli del Fantacalcio! Non a caso l’attaccante 29enne è stato scelto da molti per il loro attacco e lo stesso 123 scommesse fantacalcio ha più volte consigliato il suo schieramento in campo.

Crotone in Serie B, ma Simy in Serie A?

Come sappiamo, da qualche giornata il Crotone è ufficialmente in Serie B. Una retrocessione nella serie cadetta quasi scontata, anche alla luce delle statistiche negative della squadra allenata da Serse Cosmi. Infatti la squadra calabrese, nell’ultima sfida disputata contro il Benevento, ha fatto registrare un record negativo: il gol di Lapadula segnato ad inizio gara ha fatto diventare il Crotone la squadra di Serie A a subire più gol in una singola stagione. I rosso blu al momento sono arrivati a quota 92 reti subite, uno in più rispetto al Casale, detentore del record dalla stagione 1933/34. Numeri impietosi per la squadra che almeno ha potuto contare sul suo bomber migliore, cioè Nwankwo Simy.

L’attaccante nigeriano, come detto anche in precedenza, è la vera rivelazione della Serie A, capace di segnare poco meno della metà dei gol della sua squadra. Con la rete rifilata al Benevento, Simy ha stabilito un incredibile record. Infatti è diventato il secondo giocatore africano capace di tagliare il traguardo dei 20 gol in una singola stagione di Serie A dopo Samuel Eto’o nel 2010/11: 21 centri con la maglia dell’Inter. Al nigeriano classe 1992 resta una sola partita, contro la Fiorentina, per provare ad eguagliare il record del camerunense o perché no, provare a superarlo. Questo, però, non è il primo record conquistato da Simy! L’attaccante è il primo calciatore africano ad aver vinto la classifica marcatori in un campionato professionistico italiano, Serie B 2019-2020, ed è il miglior marcatore nella storia del Crotone.

Ora resterà da capire se il giocatore rimarrà in Calabria o partirà per altri lidi. Dopo una stagione del genere, i club di A pensano al suo nome per potenziare il loro parco attaccanti. A confermarlo è Beppe Ursino, direttore sportivo del Crotone: “Ci sono tante squadre interessate al bomber nigeriano, anche del campionato italiano. Quest’anno ha dimostrato di valerla. Può ancora essere protagonista” ha rivelato a calciomercato.it. Il Ds ha poi continuato: “Simy può restare in Serie A. Per qualità, può giocare ovunque, anche nelle squadre top del nostro campionato. C'è una favorita? Al momento no, anche se abbiamo ricevuto diverse proposte. Anche da squadre italiane”.

Dichiarazione importanti che ci portano a chiedere quale sarà il futuro del prolifico bomber. Non è da escludere possa restare ancora a Crotone e magari provare a riportarlo nella massima serie italiana.