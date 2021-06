Coppa Italia di Padel: il Centro sportivo Academy vince il titolo regionale

Sport 28 Giugno 2021

Ancora una volta, il nome del Centro Sportivo Academy viene accostato - in modo vittorioso - ad una competizione ufficiale di padel (Master Regionale Open Pro Maschile).

Ieri (sabato 26/06/2021), infatti, la squadra pitagorica è salita sul gradino più alto del podio laureandosi campione regionale del campionato a squadre FITPRA denominato COPPA ITALIA PADEL; si ricorda che la competizione, riservata a tesserati atleti agonisti padel con classifica massima 4.1, si è svolta presso il Centro Sportivo Academy di Crotone, selezionato dalla F.I.T. Calabria come sede di questa prestigiosa competizione.

La compagine C.S. ACADEMY A, che ha staccato il pass per le finali che si disputeranno nel week-end 9-11 luglio 2021 in una location ancora da definire, ha visto la partecipazione dei “veterani” Massimo Drago, Massimo Zingrone e Jacopo Drago, dell'astro nascente Daniele Buzzurro, considerato il miglior giocatore del torneo, nonché di quella straordinaria del Maestro spagonolo Josè Nogueras, new entry rossoblù che con i suoi colpi - da ex giocatore partecipante alla massima competizione "World Padel Tour" - ha deliziato la platea.

La competizione femminile è stata, invece, vinta dal Tennis Club Cosenza con le atlete Stefania De Cindio, Roberta Maletta, Alberta Aiello, Assunta Venneri.