Allerto meteo: a Crotone disposta la chiusura delle scuole

di Redazione

Crotone24news.it

Scuole chiuse a Crotone: L'ordinanza del sindaco Ugo Pugliese dopo l'allerta meteo della Protezione civile.

Domani 3 ottobre scuole chiuse. Il sindaco Ugo Pugliese in considerazione delle avverse condizioni meteo previste ha disposto, in via precauzionale, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani 3 ottobre 2018.

La protezione civile ha lanciato l’allarme arancione per domani, Mercoledì 3 Ottobre, su tutto il territorio di Calabria e Basilicata, e su gran parte di Puglia e Sicilia. Il maltempo sta facendo sul serio già in queste ore al Sud Italia, ma c’è preoccupazione per quello che succederà tra stasera e domani quando il ciclone posizionato sul mar Tirreno continuerà a scendere verso il meridione alimentando maltempo sempre più estremo.

Intanto nelle zone ioniche sono già in atto i primi forti nubifragi, con 72mm di pioggia caduti oggi a Santa Caterina dello Ionio nella Calabria centrale.