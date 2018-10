Nuova allerta meteo arancione: scuole chiuse anche a Crotone

di Redazione

Ugo Pugliese ci ripensa e ordina la chiusura della scuole anche per il giorno 4 ottobre. Intanto scatta la polemica sul sistema di allerta meteo.

La Protezione civile ha prolungato l'allerta meteo arancione per l'intera giornata di domani 4 ottobre sulle zone ioniche della Calabria e sulla costa tirrenica reggina. L'allerta scende da arancione a giallo per il resto della regione.

In virtù della rinnovata allerta meteo il comune di Cirò ha deciso di estendere l'ordine di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado anche per la giornata di domani. Anche a Crotone scuole chiuse, il sindaco Ugo Pugliese ha firmato alle ore 20:00 una nuova ordinanza di chiusura per tutte e scuole. Il Centro Operativo Comunale in considerazione dell'allerta meteo raccomanda massima prudenza e collaborazione.

«Scatta una nuova allerta meteo arancione e molti Comuni calabresi decidono di chiudere le scuole per seguire alla lettera i protocolli di sicurezza. Una scelta ineccepibile che però vuole anche essere una provocazione, perché mette in evidenza i limiti di un sistema che, come abbiamo più volte ribadito, necessità di essere rivisto».

Così il presidente di Anci Calabria, Gianluca Callipo, ha voluto sottolineare l’adozione da parte di numerosi sindaci delle ordinanze che dispongono per domani la chiusura degli istituti scolastici. In particolare, sarà la provincia catanzarese, con 50 Comuni su 80, a far registrare il maggior numero di scuole chiuse.