VIDEO | Maltempo estremo e paura in Calabria: oggi viene giù l'apocalisse

Piogge torrenziali da questa notte stanno mettendo in ginocchio la Calabria. Chiusa la Statale 106. Il peggio deve ancora arrivare.

Non uscire di casa e non muoversi per qualunque motivo, è questo il consiglio della Protezione civile che ha lanciato l'ennesimo allarme per condizioni meteo estreme in Calabria, Sicilia, Basilicata, Puglia e Campania.

Piogge torrenziali stanno interessando il territorio calabrese da ieri pomeriggio, con accumuli molto pesanti sulle Serre e lungo la costa ionica da Reggio Calabria a Taranto. Tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia, si registrano gravi danni e disagi nelle zone delle Serre comprese tra San Vito sullo Ionio, Filadelfia, Polia, Cortale, Maida, Chiaravalle Centrale, San Pietro a Maida. Forti temporali si sono registrati anche nel Crotonese, in particolar modo nelle zone tra i comuni di Strongoli e Cirò Marina.

Nel Catanzarese, a Lamezia Terme le precipitazioni ed il forte vento hanno avuto gravi effetti. Numerosissime le richieste di soccorso pervenute alle sale operative dei vigili del fuoco dei cinque comandi della regione.

Per quanto riguarda gli accumuli relativi alla sola giornata di ieri 4 ottobre, le Serre catanzaresi sono letteralmente flagellate da piogge alluvionali, e sta continuando a diluviare. Sono caduti addirittura 229mm di pioggia a Chiaravalle Centrale e 214mm a Cenadi. Nubifragi anche sul litorale jonico del cosentino e del crotonese, con 144mm a Cirò e 120mm a Cariati.

Strada Stalate 106 chiusa tra Cutro e Botricello per l'invasione dell'acqua sulla carreggiata che non si vede più. Situazione critica a Cirò Marina, Torre Melissa e Torretta di Crucoli. Chiuse molte strade provinciali tra cui la Papanice-Crotone. Livello di allerta passa da arancione a rosso.

Intanto il vortice ciclonico che attira masse cariche d'acqua si trova tra la Sicilia e la Tunisia, mentre una sacca di bassa pressione al largo di Punta Le Castella continua ad ingrossarsi mantenendo il fronte nuvoloso ancorato alla Calabria. Per questo condizioni meteo estreme ancora per l'intera giornata di oggi 5 ottobre. Avremo ancora piogge torrenziali per violenti temporali nelle zone ioniche di Sicilia e Calabria, e maltempo diffuso in tutto il Centro/Sud (Sardegna compresa). L'allerta è alta e si raccomanda tutti di non uscire di casa. Verrà giù l'apocalisse.