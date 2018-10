Allerta meteo arancione su Calabria e Sicilia, in arrivo violenti temporali

di Redazione

Crotone24news.it

Ancora forte maltempo in arrivo sulle regioni ioniche della Calabria: previsti forti temporali tra il 14 e 15 ottobre.

Torna il maltempo nell'estremo Sud della penisola, una vasta area di bassa pressione ora ubicata nel Mar Libico continua a proiettare nubi dense che investiranno nelle prossime ore i versanti orientali di Sicilia e Calabria.

Sta piovendo in modo intenso nel Catanese e nella Calabria ionica centro/meridionale, dove sono già caduti 79mm di pioggia a Chiaravalle Centrale, 36mm a Platì, 29mm a San Luca e Sant’Agata del Bianco. Le mappe meteo indicano la formazione di forti temporali nel settore meridionale del mar Ionio, con lenta risalita verso nord. Si avranno pertanto fenomeni temporaleschi molto forti a partire dalle prime ore del pomeriggio e per tutta la giornata di domani 15 ottobre.

Il maltempo proseguirà anche domani, lunedì 15 ottobre, in modo particolarmente intenso sulla Calabria ionica, ma anche nella Sicilia orientale, estendendosi nel pomeriggio sulla Basilicata. E’ elevato il rischio di nuovi disastrosi eventi alluvionali dopo quelli che nei giorni scorsi hanno ucciso 20 persone sulle coste del Mediterraneo, tra la Calabria (3 morti), le Baleari (13 vittime a Maiorca), la Costa Azzurra (2 morti) e la Sardegna (altre due vittime).

La situazione è estremamente pericolosa e la protezione civile potrebbe diramare per domani l’allarme rosso soprattutto in Calabria e nella Sicilia nord/orientale, determinando così provvedimenti dei sindaci come la chiusura delle scuole e ulteriori azioni di prevenzione.

Al momento è attivo fino alle ore 24:00 di domani l'avviso di allerta meteo arancione sulla Calabria ionica e sull'intera provincia di Reggio Calabria, gialla sul resto della regione. (Meteoweb.it)